«Снимаем женилки»: рэпер Моргенштерн пришел на программу «Давай поженимся!»

Программа «Давай поженимся!» на Первом канале выходит уже более 10 лет. За это время обрели свое личное счастье многие молодые люди и девушки. Кроме простых людей, на передаче часто появляются и знаменитости. В новогоднем выпуске на шоу появится 22-летний эпатажный рэпер Моргенштерн.

Об этом стало известно из Instagram Ларисы Гузеевой. Ведущая шоу показала закулисье и все приготовления и рассказала:

«Снимаем женилки, первый день», — рассказывает Гузеева. – «Будем снимать елки, Новый год».

В какой-то момент камера телесвахи оказалась в главной студии, и на сцене отплясывал Моргенштерн. Эпатажный рэпер выглядел довольно скромно, не привлекая особого внимания к своей персоне. Он предпочел классику – белую рубашку, галстук и брюки. Особо беспокоила музыканта его укладка – он то и дело доставал расческу, чтобы подправить прическу.

К слову, в каком качестве пришел Моргенштерн на программу, пока неизвестно. Напомним, что музыкант встречается с девушкой по имени Дилара.

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