«Что же ты делаешь?»: из брюнетки Чулпан Хаматова перевоплотилась в платиновую блондинку

45-летняя звезда театра и кино Чулпан Хаматова произвела фурор в Сети. Актриса, которую все привыкли видеть брюнеткой с короткими волосами, предстала кардинально преображенной. Звезда перевоплотилась в платиновую блондинку с длинными локонами.

Над макияжем звезды сериала «Зулейха открывает глаза» трудился прославленный визажист Сердар Камбаров. И результаты впечатлили многих коллег Хаматовой. Они поспешили отреагировать в комментариях под фотографией:

«Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота!», — воскликнула Лиза Боярская. «Прекрасно!», — отреагировала Ирина Безрукова. «Невероятная», — отозвался Кирилл Сафонов.

Им вторят и многочисленные поклонники. Кто-то признался, что узнал любимицу лишь по доброму взгляду. В комментариях только лестная обратная связь:

«Чулпан, Вы великолепны. Не узнать в таком цвете», «Какая вы красивая», «ух ты вам идёт этот стиль», «Чулпан! Образ огонь! Вы- Космос», «Ого! Это правда вы?», «божее мой, Чулпан, какая Вы красотка! Как Вам идет этот образ!», «Какая Вы невероятная! Восхитительная! Обворожительная!», «Ох, как Вам подходит этот образ», «Просто супер!!! Узнала не сразу!!!», «Какой неожиданный образ!! Волшебно!!!!», — пишут фолловеры.

Не стали исключением и отрицательные оценки образу. Немногие посчитали, что Чулпан лучше оставаться в своем образе – брюнеткой с короткими волосами.

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