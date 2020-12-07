«Потрясающая!»: Рудковская не сдержала эмоций при виде многометровой новогодней елки Киркорова

Светская львица была приглашена на семейный ужин к музыканту и воочию убедилась красоте праздничного интерьера.

Все больше звезд спешат запланировать в своем плотном графике важную декабрьскую традицию – украшение интерьеров к Новому году и, конечно же, елочки как главного атрибута праздника. Но кто-то уже «отстрелялся» и с удовольствием продемонстрировал подписчикам в Сети, какая получилась красота.

К примеру, Татьяна Навка с дочкой установили роскошную ель, нарядив ее самым разнообразным декором. Певица Ольга Бузова выдержала праздничное оформление своей квартиры в белых и серебряных тонах.

Установил символ Нового года и Филипп Киркоров. И побывав в гостях у музыканта, Яна Рудковская не смогла пройти мимо роскошного праздничного интерьера и засветила его в своем Instagram.

«Бедрос, какая у вас красивая елка! Потрясающая!» – обратилась к Киркорову-старшему светская львица.

Рудковская начала снимать холл, в центре которого красовалась многометровая лесная красавица. Бедрос Киркоров заметил, что среди украшений не хватает красных игрушек, на что продюсер поспешила его успокоить:

«В этом году, говорят, много красного нельзя, потому что год Быка», — подчеркнула светская львица. И продолжила любоваться: «Какие красивые игрушки, посмотрите, у Филиппа! Невероятно красивая елка!».

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