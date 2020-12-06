«Я чувствую, что здесь Жанна была»: отец Фриске едва сдержал слезы во время шоу «Суперстар!»

Очередная программа НТВ «Суперстар! Возвращение» была посвящена памяти звезд, которых уже нет в живых. Участники шоу исполняли хиты тех, кому когда-то рукоплескали, а затем и оплакивали поклонники.

Алиса Мон решилась перепеть песню умершей пять лет назад певицы Жанны Фриске «Давай пойдем с тобой туда…». Как призналась вокалистка, перед выступлением Жанна пришла к ней во сне.

«Она была в красном брючном костюме. Я посмотрела в сонник и прочитала, что умерший человек, явившийся во сне во всем красном, означает благословение на что-то. Я поняла, что сделала правильно, выбрав Жанну», — поделилась Алиса Мон в эфире шоу.

Она блестяще исполнила хит покойной звезды. И услышала в свой адрес высшую похвалу, о которой можно было только мечтать.

Из зрительного зала за выступлением Алисы Мон наблюдал папа Жанны Фриске Владимир Борисович.

«Я чувствую, что вроде бы здесь Жанна была, — признался мужчина после того, как Алиса закончила петь. — У меня сердце выскакивает. Трудно говорить. Спасибо, Алиса».

Владимир Борисович признался, что когда-то был влюблен в певицу и заслушивался ее композицией «Подорожник».

«Жанна была еще маленькая, и когда Алису Мон показывали по телевизору, она мне говорила: «Папа, иди. Твоя Алиса поет», — рассказал Владимир Фриске.

Эти слова невероятно тронули Алису Мон. Так что, ей уже было неважно, как оценит выступление жюри.

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