«Снял картину со стены отеля»: Настя Ивлеева рассказала, как Элджей сделал ей предложение

Настя Ивлеева, долго скрывавшая отношения с музыкантом Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей, вдруг решилась раскрыть некоторые детали личной жизни.

Во время общения с поклонниками в сторис Instagram звезда вспомнила о том, как Элджей сделал ей предложение.

Все произошло 8 марта 2019 года. Поздравляя возлюбленную с Международным женским днем, Элджей решился позвать ее замуж. Разумеется, при этом он преподнес ей цветы и надел на безымянный палец кольцо. Но это еще не все. Элджей совершил поступок, о котором Настя Ивлеева будет вспоминать, вероятно, до самой старости.

Ведь кольца и цветы дарят всем, а картину, сорванную со стены – только ей. Воспоминания об этом до сих пор вызывают у красотки приступы смеха.

«А еще он снял картину со стены в коридоре отеля и тоже мне подарил», — поделилась Настя Ивлеева с поклонниками.

Напомним, слухи о скорой свадьбе Ивлеевой и Элджея появились как раз в марте 2019 года. А в сентябре этого же года Анастасия подтвердила, что вышла замуж за избранника.

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