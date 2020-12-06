«Спасибо дяде Филиппу»: сын Рудковской побывал в гостях у Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр в это воскресенье побывал в гостях у своих звездных друзей – Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

В Instagram Саша Плющенко поделился совместным снимком с сыном и дочерью короля поп-сцены и рассказал, что в особняке знаменитости побывал по личному приглашению Филиппа Киркорова.

Певец устроил детям спортивный выходной, позвав для них футбольного тренера. Молодой человек показал Саше, Мартину и Алле-Виктории азы этой спортивной игры. Судя по всему, все остались довольны тем, как провели время.

«Спасибо за спортивное воскресенье и приглашение дяде Филиппу», — написал Саша Плющенко в Instagram.

Поклонники наследников двух звездных семейств с восторгом отреагировали на фото очаровательных малышей.

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«Классная фотография», «Отлично! Молодцы, вижу, что вы классно провели время», «Интересные, кажется, у вас выходные», «Идеальная семья, восхищаюсь вами», — высказываются под снимком фанаты.

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