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«Спасибо дяде Филиппу»: сын Рудковской побывал в гостях у Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых

Наследники звезд хорошо провели время.

«Спасибо дяде Филиппу»: сын Рудковской побывал в гостях у Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych/

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр в это воскресенье побывал в гостях у своих звездных друзей – Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых.

В Instagram Саша Плющенко поделился совместным снимком с сыном и дочерью короля поп-сцены и рассказал, что в особняке знаменитости побывал по личному приглашению Филиппа Киркорова.
Певец устроил детям спортивный выходной, позвав для них футбольного тренера. Молодой человек показал Саше, Мартину и Алле-Виктории азы этой спортивной игры. Судя по всему, все остались довольны тем, как провели время.

«Спасибо за спортивное воскресенье и приглашение дяде Филиппу», — написал Саша Плющенко в Instagram.

Поклонники наследников двух звездных семейств с восторгом отреагировали на фото очаровательных малышей.

«Классная фотография», «Отлично! Молодцы, вижу, что вы классно провели время», «Интересные, кажется, у вас выходные», «Идеальная семья, восхищаюсь вами», — высказываются под снимком фанаты.

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