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«Особенный день»: Елена Захарова поделилась фото со дня рождения дочери

Наследнице актрисы исполнилось три года.

«Особенный день»: Елена Захарова поделилась фото со дня рождения дочери
Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

Звезда сериалов Елена Захарова 6 декабря отмечает день рождения единственной дочери. Крошке исполнилось три года. По этому случаю звездная мама устроила настоящий праздник для своей наследницы.

Одним из кадров, запечатлевших фрагмент вечеринки, Елена Захарова поделилась в Instagram. На снимке она позирует с героями любимых мультфильмов своей дочери. Очаровательные фигурки персонажей сделаны из воздушных шаров.

«Сегодня особенный день! Три года назад родилась моя принцесса! Самая главная моя любовь и большая гордость!» — поделилась актриса.

Елена Захарова
Елена Захарова подарила дочери героев мультфильмов. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

Напомним, малышка, которую звездная мама поздравляет с днем рождения, вторая дочка Елены Захаровой. Старшая наследница актрисы Анна-Мария родилась в браке Елены с бизнесменом Сергеем Мамонтовым в феврале 2011 года.

Девочка прожила всего восемь месяцев, она умерла от инфекции, которой заразилась во время поездки в жаркую страну. После смерти малышки ее родители расстались. Елена Захарова нашла в себе силы жить дальше после страшной потери. А в 2017 году она вновь стала мамой. Елене тогда было 42 года.

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