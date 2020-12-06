«Время никого не жалеет»: Эвелина Бледанс удивила поклонников

В минувшую пятницу бывшая участница реалити-шоу Виктория Боня с размахом отметила свой день рождения, собрав гостей в одном из столичных ресторанов. Диве исполнился сорок один год, и она решила не соблюдать санитарные нормы, предписанные во время пандемии.

Поздравить Вику Боню с праздником пришли многие знаменитости. В их числе и актриса Эвелина Бледанс.

«На дне рождении обворожительной Вики Бони», — подписала Бледанс галерею снимков с виновницей торжества и ее гостями.

На вечеринке побывали Андрей Малахов, Марат Сафин, Екатерина Одинцова, Эмма Салимова.

Подписчики Эвелины Бледанс, полистав галерею фото в Instagram, сделали комплименты звезде и ее внешнему виду. Правда, не все были настроены благожелательно. Некоторые обратили внимание на то, что Бледанс выглядит не лучшим образом, по мнению пользователей, актриса заметно постарела за последнее время. Первое фото из подборки фолловеры сочли очень неудачным.