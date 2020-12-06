«Не прощать, не возвращаться»: Юлия Волкова дала совет женщинам, пережившим насилие

Певица сообщила, что знает, о чем говорит.

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова после победы над онкологическим заболеванием пытается вернуться на сцену. Сейчас певица участвует в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». В первом выпуске шоу Юлия исполнила хит «Нас не догонят» в дуэте с Ларисой Долиной, во втором спела песню «Вечериночка», за что ее подверг критике экс-продюсер «Тату» Иван Шаповалов.

В это воскресенье поклонников Волковой вновь ждет сюрприз. Болеть за свою маму будут сын и дочка певицы, которые вместе с ней приходят на записи шоу «Суперстар!».

Дети Юлии Волковой были рождены от отношений звезды с разными мужчинами. Пускать чужих на свою территорию 35-летняя «татушка» не любит.

«Моя личная жизнь нынче остается за кадром, так будет всегда», — предупредила Юлия Волкова.

Она дала понять, что один из ее романов не сложился из-за того, что любимый мужчина позволил себе применить силу.

«Советую всем женщинам, если на них поднимают руку — уходить. Не прощать, не возвращаться. Если мужчина поднимает руку, он уже не мужчина», — сказала она.

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