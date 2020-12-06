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«Посмотрите, как красиво»: Шубская похвасталась подарками Dior

Дочь Веры Глаголевой до сих пор разбирает презенты со своего дня рождения.

«Посмотрите, как красиво»: Шубская похвасталась подарками Dior
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

В середине ноября Анастасия Шубская отметила свой 27-й день рождения. Сразу после этого она с детьми и сестрами уехала на курорт, куда позже прилетел и муж – хоккеист Александр Овечкин. По возвращению домой, Настя продолжает разбирать подарки. В своем микроблоге она похвасталась еще одним презентом, на этот раз модного дома Dior. Дарителя не указала, зато восхитилась содержанием пакетов.

«Подарили такой платочек и такой термос. Посмотрите, как красиво он переливается», — сказала Шубская.

Напомним, дочь покойной Веры Глаголевой три года назад вышла замуж за одного из лучших хоккеистов планеты Александра Овечкина. Пара воспитывает двоих сыновей. Старшему Сереже два года, а младший Илья родился в мае этого года.

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