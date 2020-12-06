«Даже не начинай эти заходы с зимой»: Тимати напомнил Джигану о его выходках

Рэпер Джиган накануне опубликовал в микроблоге фото, сделанное во время прогулки с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом. Семья в неполном составе совершила вечерний променад по подмосковному поселку, в котором живет.
«Зима близко», — подписал снимок многодетный отец.
Одним из первых в комментариях отметился друг и коллега Джигана рэпер Тимати. Он откровенно потроллил приятеля, напомнив ему о событиях прошлой зимы, когда только-только ставший папой маленького сына, Джиган устроил своей семье «веселую» жизнь.
«Слышь, ты про Майами даже не начинай эти заходы с зимой», — написал Тимати.
Напомним, тогда несколько дней загула и дебоша закончились для Джигана лечением в реабилитационной клинике. Его жена Оксана Самойлова немедленно подала на развод. Перспектива остаться одной с четырьмя детьми на руках ее тогда не пугала. Что было страшно, так это оставаться рядом с потерявшим все ориентиры мужем.
Но Джиган сумел вымолить прощение у Оксаны. И уже несколько месяцев многодетные родители транслируют, что вновь счастливы.