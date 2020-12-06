«Классная парочка»: Александр Васильев в черном цилиндре позирует с Надеждой Бабкиной

Соведущие программы «Модный приговор» на Первом канале историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина, как выясняется, встречают не только на съемках передачи.

Александр Васильев стал гостем театра «Русская песня», которым руководит Надежда Георгиевна. Историк моды посетил премьерный показ спектакля «Горько». По словам Бабкиной, Васильев остался очень доволен увиденным на сцене.

«Наговорил много приятных слов, с особым восторгом отметил работу художника по костюмам. Спасибо, дорогой, за поддержку!» — поблагодарила мэтра народная артистка в Instagram.

Публикацию Надежда Бабкина сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с Александром Васильевым. Примечательно, что оба выбрали для премьеры один и тот же цвет в одежде – черный.

Образ Александра Васильева делает нестандартным и при этом очень заметным черный цилиндр на голове.

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