«Мы взяли ее из приюта»: Егор Дружинин сообщил о пополнении в семье

В многодетной семье известного хореографа, наставника шоу «Танцы» Егора Дружинина вновь пополнение. В звездном доме с недавних пор поселилась собака – метис эстонской гончей.
«Это Тора. Мы взяли ее из приюта. Теперь она живет у нас», — поделился Егор Дружинин с подписчиками Instagram.
По словам знаменитости, для собаки созданы все условия. У Торы появилась настоящая, дружная семья, есть свои игрушки, машина, дом в Подмосковье и квартира в Москве.
Егор Дружинин дал понять – он хотел бы, что бы его примеру последовали поклонники и тоже взяли домой животное из приюта. Сейчас есть шанс обзавестись точно такой же собакой, как у звезды. У Торы имеется сестра-близнец Либи, ей четыре месяца.
Егор добавил, что готов подружиться с семьей, которая приютит у себя Либи.
Подписчики Егора Дружинина, среди которых немало звезд, признались, что они тронуты его поступком.
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