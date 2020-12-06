Шепелев, отдыхая на Мальдивах, сравнил себя с улиткой

Дмитрий Шепелев поддался модному в этом сезоне направлению отдыха среди российских звезд и тоже улетел на Мальдивы. Наслаждаясь красотой и теплом, телеведущий не забывает думать и о работе. В своем микроблоге он сделал несколько публикаций, на одной из них сравнив себя с улиткой, когда был на предыдущем месте работы.

Напомним, недавно Дмитрий появился в эфире спортивного канала «Матч ТВ». При всей любви к футболу, он отметил, что больше ему все-таки нравится теннис. Также Шепелев ведет детское ток-шоу на ТНТ.

Недавно Шепелев похвастался спортивными достижениями своего семилетнего сына от покойной Жанны Фриске. Платон занимается теннисом и уже успел выиграть медаль на своих первых соревнованиях. Правда, пока бронзовую, но Дмитрий уверен, что все еще впереди.

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