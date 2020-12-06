«Моя жизнь перевернулась с ног на голову»: Регина Тодоренко заговорила о важном событии

Накануне маленькому сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Мише исполнилось два года. Телеведущая поздравила малыша с днем рождения, признавшись, что его появление на свет полностью изменило ее жизнь.
«Моя жизнь перевернулась с ног на голову, хотя мне казалось, что круче быть не может, я ошибалась!» — написала Регина Тодоренко в Instagram.
Звезда сравнила материнство с увлекательным приключением, поблагодарив за возможность получить огромное удовольствие от него своего супруга Влада Топалова.
«Наш сын — чудо! Люблю вас обоих безгранично! С днем рождения, Михаил Владиславович!» — заключила Регина.
Напомним, за несколько дней до своего праздника сын Тодоренко и Топалова получил травму. Малыш сломал руку.
Молодая мама не стала рассказывать, при каких обстоятельствах это произошло. Регина лишь делилась переживаниями за сына в Instagram, признаваясь, что хотела бы взять на себя боль, которую испытывает ее маленький наследник.