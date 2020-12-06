«Была сильная провокация»: Илью Яббарова и Настю Голд выгнали из «Дома-2»

Долгожитель проекта «Дом-2» Илья Яббаров накануне покинул телестройку. Вместе с Ильей с проекта, разумеется, ушла и его супруга Анастасия Голд.

В последнее время Илья Яббаров погряз в жутких скандалах с другими участниками реалити-шоу. Вспыльчивый и не особо выбирающий выражения Илья Яббаров рассказал в Instagram, что ему часто устраивали провокации. А когда его супруга Анастасия Голд сделала попытку прекратить скандалы и пошла к ведущим реалити-шоу с просьбой не втягивать ее мужа в конфликты, ей заявили, что они могут быть свободны.

«Была сильная провокация в нашу сторону. Моя жена не смогла вытерпеть все это, и вчера пошла поговорить к ведущим, а ведущие сказали: уходите», — поделился Илья Яббаров.

Судя по всему, Илья Яббаров не ожидал, что его могут попросить уйти с телестройки, поскольку молодой человек считает себя топовым участником, благодаря которому телезрители смотрят «Дом-2». Но как видно, он сильно заблуждался.



За Периметром Илье Яббарову и Насте Голд есть чем заняться. Пара строит дом в родном городе Ильи Саратове. А недавно супруги делились планами о покупке квартиры в Подмосковье.

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