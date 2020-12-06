«Рыжесть у нас в крови»: жена Газманова показала редкие кадры дочки Марианны

У музыканта уже взрослая дочь и два сына.

Олег и Марина Газмановы счастливы в браке более 23 лет. Женщина подарила музыканту дочь Марианну, которой скоро исполнится 17. На своей странице в Instagram женщина поделалась снимками рыжеволосой девушки, отметив интересный факт.

«Видно рыжесть у нас в семье в крови. Часто спрашивают, как у нас получилась золотая девочка. Ответ простой, y Олега в семье есть рыжие, и в моей семье рыжие наблюдаются», — написала Газманова.

Напомним, у артиста есть еще двое сыновей. Старший Родион, который пошел по стопам отца и занимается музыкой, родился в первом браке с Ириной Газмановой. Их союз распался в 1997 году. А второго – Филиппа музыкант усыновил, когда вступл в союз с Мариной.

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