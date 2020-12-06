Три российские картины подали заявки на участие в кинопремии «Золотой глобус»

Отечественные режиссеры поборются в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Россия представила три фильма в качестве предполагаемых номинантов на звание лучшего зарубежного фильма и две картины совместного производства на американскую премию «Золотой глобус». Об этом сообщают The Moscow Times.

«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Текст» Клима Шипенко и «Спутник» Егора Абраменко будут продемонстрированы перед жюри международного конкурса.

Отметим, что «Золотой глобус» считается второй по значимости премией в киноиндустрии, сразу после «Оскара».

Также стоит упомянуть те картины, которые создавались не без помощи российских кинокомпаний. Например, фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси», а также работа Ивана Твердовского — «Конференция».

Примечательным является то, что драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» будет представлена еще и на премии «Оскар».

Напомним, что номинанты «Золотого глобуса» будут объявлены третьего февраля 2021 года, а сама церемония запланирована на 28 февраля.

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