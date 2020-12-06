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Роспотребнадзор проверит нарушения на концерте Zivert в Красноярске

На выступлении Юлии Zivert в Красноярске обнаружено несоблюдение мер профилактики COVID-19.

Роспотребнадзор проверит нарушения на концерте Zivert в Красноярске
Юлия Zivert. Фото: Instagram.com/_zivert

 Концертный зал Гранд Холл Сибирь проверят на наличие перчатно-масочного режима. Такое решение Роспотребнадзор Красноярска принял в связи с появлением в сети  фотографий людей без масок на концерте Zivert.

Если эксперты установят, что зрители действительно не соблюдали ряд мер безопасности, администрации Гранд Холл Сибирь грозит закрытие и штраф.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения 04.12.2020 в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert» — отмечают на сайте регионального ведомства.

Напомним, ранее за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок и перчаток у гостей был оштрафован Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Также на рассмотрении находится дело о нарушении профилактических мер Adrenaline Stadium.

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