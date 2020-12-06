«Не складывалось с Петербургом»: театральный критик Павел Руднев высказался о смерти Антона Милочкина

В Санкт-Петербурге ушел из жизни уральский режиссер Антон Милочкин. По предварительным данным, смерть имела насильсвенный характер. Об этом заявил театральный критик и близкий знакомый погибшего Павел Руднев на своей странице в сети.
По словам друзей, Милочкина мог убить кто-то из его приятелей.
«Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом», — отметил Руднев профессиональные способности Милочкина.
Также критик добавил, что у режиссера не получалось завоевать авторитет и уважение петербургского зрителя:
«У Антона категорически не складывалось с Петербургом. Он много ставил в провинции, особенный контакт вышел с Тюменью, с «Ангажементом». Петербург не принимал».
Отметим, что Антон Милочкин ставил свои работы в таких театрах, как Екатеринбургский ТЮЗ, Тюменский «Ангажемент», Тобольский театр драмы и других.
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