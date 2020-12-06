Лоза возмутился, что на «Радио Дача» ставят песни на стихи Гуцериева вместо его композиций

Музыкант рассказал о случае, который произошел во время его интервью.

Певец Юрий Лоза в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вспомнил, как сильно возмущался, когда во время интервью с ним на «Радио Дача» включали не его композиции, а песни на стихи поэта Михаила Гуцериева.

«У меня был однажды случай. Я узнал, что «Радио Дача» принадлежит Гуцериеву. Они сделали со мной часовое интервью. И посередине беседы дали песню на стихи Гуцериева. Я спрашиваю: «Почему ни одной песни моей, композитора и поэта, не поставили, хотя их у меня больше ста, а на стихи Гуцериева прозвучали». Мне ответили, что он хозяин и есть жесткие правила. Пригласить художника и поставить картинки другого. Как так? Вот так работают радиостанции. Есть хозяева и они действуют, как им надо. Они не защищают интересы артистов, народа и еще кого-либо. У всех коммерческих структур, у которых есть хозяева, у них есть правила, по которым они живут». Юрий Лоза

Как отметил Лоза, он порой ходит на программы и видит там «небожителей-редакторов, для которых артисты всего лишь расходный материал». «Порой на меня смотрит редактор и говорит: «Ты будешь петь, что я сказала». А я в ответ: «Не буду путь». «Ну и пошел вон тогда», — говорят мне.

Ранее музыкант Стас Михайлов объяснил, почему его песни не ставят на «Русском радио». По его словам, у него случился конфликт с руководством радиостанции, после чего он попал в немилость.

Михаилу Гуцериеву, который пишет песни для множества российских исполнителей, принадлежит 100% холдинга Krutoy Media, в который входят Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и радиосеть «Шансон».

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