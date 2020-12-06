«Я не буду похитителем Рождества»: Воробей рассказала, как участвовала в новогоднем огоньке

Артистка Елена Воробей в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, как не так давно участвовала в съемках новогоднего огонька.

«Я уже поучаствовала в новогоднем огоньке. Я не могу быть похитителем Рождества и хорошего настроения. Прежде чем попасть на Мосфильм — мы сдавали тесты. У них стоят там огромные тепловизоры. Я сдала тест. Он был отрицательный». Елена Воробей

Как отметила артиста, на съемки она пришла раньше времени.

«Бегала там за кулисами. Раздухарилась. И в какой-то момент вбежала на съемочную площадку. Охрана побежала за мной. У меня температура поднялась. Заставили вернуться к тепловизору. Если человек находится в физической активности, то тепловизор показывает температуру не совсем корректно. Все там начеку. Меня потом еще несколько раз проверили. И допустили на съемку. Зато я была спокойна и уверена, что все, кто допущен в «новогоднему огоньку», здоровы», — заметила она.

Ранее некоторые звезды по разным причинам отказались от съемок «новогоднего огонька». К примеру, певица Алсу заявила, что не хочет рисковать в этом году здоровьем близких. А исполнительница Любовь Успенская отметила, что просто ей жалко терять время.

Смотрите также: