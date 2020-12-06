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Сосо Павлиашвили с женой переехал в шикарный двухэтажный особняк в Подмосковье и обвенчался

Жена Павлиашвили Ирина сообщила, что это их первый загородный дом.

Сосо Павлиашвили с женой переехал в шикарный двухэтажный особняк в Подмосковье и обвенчался
Сосо Павлиашвили с женой. Фото: Globallookpress.com

Певец Сосо Павлиашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что обвенчался со своей женой Ириной. Кроме того, они перебрались в новый двухэтажный особняк в Подмосковье.

Дом Сосо Павлиашвили
Дом Сосо Павлиашвили. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!!»

«С божьей помощью мы наконец-то повенчались. Это желание давно было, но ко всему надо идти своим чередом. Наш очень близкий человек батюшка Ростислав взял все на себя. Больше всех нервничал он. Мы сделали видеомост с Грузией. Налили красное вино, которое сделали монахи Грузии. Наши дети тоже были на венчании».

Сосо Павлиашвили

Жена Павлиашвили Ирина рассказала о новом доме, в котором сейчас обосновалась семья. «Мы долго его строили, это наше детище. Первый наш загородный дом. Дом выглядит так будто ему уже лет сто. По стилю он напоминает старый Тбилиси и Средиземноморье. Пришлось, конечно, встраивать в него наши русские березки и дубы», — заметила она.

Ранее стало известно, что Сосо Павлиашвили с женой в новом доме сделали курятник. Яйцами они сейчас угощаю своих соседей.

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