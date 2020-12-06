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Анна Семенович будет судиться с бизнесменом из-за сладостей в форме ее пышной груди

Певица недовольна, что предприниматель потребовал с нее полтора миллиона рублей.

Анна Семенович будет судиться с бизнесменом из-за сладостей в форме ее пышной груди
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица и телеведущая Анна Семенович в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что будет судиться с бизнесменом, который запустил производство конфет в виде ее пышной груди. Предприниматель потребовал с исполнительницы полтора миллиона рублей, чтобы она вошла в его бизнес. Сама исполнительница работать на таких условиях наотрез отказалась. Тогда мужчина запатентовал конфеты в виде груди, как товарный знак.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Между тем юрист Екатерина Гордон не особо верит в успех Анны Семенович в суде.

«Если конфеты называются «Прелести Анны Семенович», то да – закон нарушен. А если просто «Прелести Анны», то предприниматель никаких прав не нарушает. Ань с грудью у нас в России много».

Екатерина Гордон

Ранее московские производители шоколада отмечали, что подобные конфеты вряд ли будут пользоваться повышенным спросом. Их, как правило, покупают у нас в стране только к определенным датам и праздникам.

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Анна СеменовичЕкатерина ГордонКанал НТВНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"