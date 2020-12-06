«Он – талантливый человек»: Собчак неожиданно стала петь дифирамбы в адрес Шнурова

Судя по всему, былые споры между светской львицей и музыкантом остались в прошлом.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ положительно отозвалась о музыканте и лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове, чего раньше за ней не наблюдалось.

Как известно, Шнуров и Собчак давно конфликтуют друг с другом. К примеру, светская львица поддерживала бывшую жену исполнителя Матильду, когда та разводилась с певцом. Всем памятны ставшие уже знаменитыми строчками Сергея Шнурова о Ксении Собчак: «Новости читаю, там везде про Ксюху. Я белье чужое ненавижу нюхать». Впрочем, Собчак тогда в долгу не осталась и также «посвятила» в адрес «друга» немало колких четверостиший. Однако теперь становится ясно, что конфликт в прошлом.

«Это у вас неправильные сведения, что мы конфликтуем. Я к нему хорошо отношусь. Он — талантливый человек».

Ксения Собчак

Напомним, что в последнее время на Сергея Шнурова ополчились многие звезды шоу-бизнеса. Всему виной стихи музыканта в адрес коллег, в которых он не стесняется в выражениях.

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