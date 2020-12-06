«Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад»: Шаляпин ответил Лозе, который его оскорбил

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно высказался в адрес музыканта Юрия Лозы.

«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад».

Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, он слышал, что Лоза подал в суд на музыканта Сергея Шнурова, который ранее его оскорбил. «Благодаря Шнурову он получает огромную рекламу. Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только все откроют. Молодец Шнур. Так и продолжай правду-матку всем в лицо говорить», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее Симоновский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Юрия Лозы в адрес Сергея Шнурова о защите чести и достоинства. Поводом для такого решения послужил недавний пост Шнурова о президентской благодарности Юрию Лозе.

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