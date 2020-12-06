«Обсуждать своих коллег — неэтично»: Олег Газманов осудил Сергея Шнурова за матерные стихи

Как отметил певец, это все не по-пацански.

Музыкант Олег Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил певца Сергея Шнурова за матерные стихи в адрес коллег по сцене.

«Обсуждать своих коллег — неэтично. Выйдите и разберитесь там за углом, в конце концов. Если вы мужики. А когда вот это выяснение отношений на публике. Но я высказываю свое мнение. Мне кажется, что это, ребята, не по-пацански». Олег Газманов

Осуждает действия Шнурова и продюсер Иосиф Пригожин. «Я просто в шоке от его стихов. У меня выпали волосы и брови скоро выпадут. Я не говорил, что мы в бедственном положении. Люди в бедственном положении, музыканты в бедственном положении. Все находятся в абсолютно в одинаковых условиях», — заметил он.

Ранее Сергей Шнуров сочинил нелицеприятный стих в адрес Пригожина, который якобы жаловался на бедственное положение артистов. Причем он задел в нем и жену продюсера певицу Валерию, чем вывел Пригожина из себя.

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