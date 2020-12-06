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«Они — варвары»: сестры Зайцевы сообщили о смерти любимца покойного сына одной из певиц

В элитной ветклинике умер кот породы мейн-кун.

«Они — варвары»: сестры Зайцевы сообщили о смерти любимца покойного сына одной из певиц
Сестры Зайцевы. Фото: Globallookpress.com

Сестры Зайцевы в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщили о смерти своего кота породы мейн-кун. Причем животное было любимцем покойного сына Алексея одной из сестер – Татьяны. Молодой человек погиб в 2015 году, занимаясь паркуром в московском метро.

Сестры Зайцевы
Сестры Зайцевы. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Выяснилось, что сестры Зайцевы не так давно привезли семилетнего кота Васю на операцию в клинику. Ветеринар ввела животное в медикаментозный сон. К сожалению, из него кот уже не вышел.

«Они убили нашего кота. Они — варвары. Я слезно просила: «Сделайте только местный наркоз». Я добиваюсь только одного, чтобы этот врач больше здесь не работал. Важно, чтобы такой гадости в будущем у других не случилось. Вася был любимцем покойного сына Татьяны. Он связывал Танюшу с воспоминаниями о сыночке».

Елена Зайцева

Интересно, что сестры Зайцевы уже взяли другого кота к себе в дом. Теперь у них живет мейн-кун по кличке Тарас. Звездные исполнительницы буквально ни на шаг не отходят от породистого животного.

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