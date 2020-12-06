«Фигурка 20-летней»: Джованна Антонелли взорвала Сеть снимком в асимметричном бикини оттенка цикламена

Джованна Антонелли полюбилась нашему зрителю по роли арабки Жади в бразильском сериале «Клон». Россиян покорил ее своенравный характер и необычная внешность. С тех пор прошли годы, однако звезда до сих пор волнует публику.

Актриса в 44 года смогла сохранить великолепную форму. И это притом, что она родила троих детей: сына своему партнеру по теленовелле Мурилу Бенисиу (играл Лукаса) и двух дочек нынешнему мужу-режиссеру Леонарду Ногейра.

В личном блоге Джованна нередко дразнит своих почитателей горячими кадрами в бикини. На одном из последних фото в Сети она предстает в асимметричном бикини оттенка цикламена с лифом без лямок и пуш-ап. Этот снимок имел эффект разорвавшейся бомбы среди ее поклонников, которые заполнили Instagram звезды восторженными комментариями.

«Фигурка 20-летней, просто поразительно!», «Какой живот! Роскошно выглядите!», «Стройная, хрупкая, чарующая», «Брависсимо, королева красоты!», «С годами ничуть не меняетесь», «Наша королева, нет тебя на свете красивее», — отметились фолловеры.

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