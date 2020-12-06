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«Привет от дроздов певчих!»: Дмитрий Певцов позировал с женой в одинаковом стиле

Актер счастливо живет в браке с Ольгой Дроздовой уже 26 лет.

«Привет от дроздов певчих!»: Дмитрий Певцов позировал с женой в одинаковом стиле
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото: Global look press.

Дмитрий Певцов в 1994-м году женился на своей коллеге Ольге Дроздовой, познакомившись с ней во время работы над картиной «Прогулка по эшафоту». Летом 2007-го у пары родился сын Елисей. Свою семейную жизнь артист считает счастливой, он уверен, что встретил свою судьбу.

Чета всегда появляется в свете вместе, свободное время они тоже предпочитают проводить вдвоем или втроем с ребенком. И даже футболки они недавно купили одинаковые.

«Привет от дроздов певчих елисейских! Я — Хухоль и ты — Хухоль. Классные футболки, правда?» — написал Певцов в личном блоге, запечатлевшись с женой в обновах.

Дмитрий Певцов позировал с женой в одинаковых футболках
Дмитрий Певцов позировал с женой в одинаковых футболках. Фото: www.instagram.com/dima_pevtsov/

«Какие же вы классные!», «Дружные, очень приятные», «Ребята, как же я вами любуюсь», «Всегда с удовольствием наблюдаю за вашей парой, спасибо за свет, который вы дарите людям», — откликнулись на пост Дмитрия его фолловеры.

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Дмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваОльга Дроздова