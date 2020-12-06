«Характер был непростой»: Грачевский рассказал о жизни Ивановой из «Весны на Заречной улице»

Кинорежиссер Борис Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о жизни актрисы Нины Ивановой, которая прославилась по роли в картине «Весна на Заречной улице».

«Она была сначала ассистентом. Двигалась на моих глазах. Стала вторым режиссером и попала в «Ералаш». И лет пять проработала в «Ералаше». Очень непросто было с ней работать. Я понимал, что у нее внутри все варится и кипит. Какая-то огромная ненависть к миру, ко всему». Борис Грачевский

Как отметил Грачевский, Иванова не была профессиональной актрисой, но ее творческий взлет случился в картине «Весна на Заречной улице». «Характер у нее был непростой. Хотя у нее было много предложений от режиссеров после того фильма. Последние 20 лет все хотели взять у нее интервью, но она не давала. Очень плохо выглядела. Тяжело жила», — заметил он.

Нина Иванова умерла из-за проблем с сердцем. Она угодила в больницу с бронхитом, но на выходные отпросилась домой. Ее тело обнаружили соседи. Актрисе было 86 лет.

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