«Оно немедленно вытягивает женщину»: Хромченко показала платье с эффектом стройности

На «Модном приговоре» в очередной раз разобрали гардероб для полных дам. На подиуме проекта представили платье, которое отлично подходит женщинам с пышными формами. Оно визуально стройнит и хорошо сидит на корпулентной фигуре.

«Здорово, что это платье состоит из единого куска ткани с одним и тем же рисунком, одним и тем же фоном. Оно немедленно вытягивает женщину и собирает ее», — заметила стилист.

По ее словам, далеко не все дамы способны подобрать для своих фигур удачные комплекты из нескольких вещей. Чтобы этого не произошло, ведущая рекомендовала останавливаться свой выбор на платьях или брючных однотонных комплектах, ведь с ними ошибиться сложнее.

Несколько слов о представленном платье сказал и Александр Васильев. «Крупный рисунок очень хорошо смотрится на достаточно объемной фигуре, а мелкий там очень сильно теряется. Этот принт не дробит образ, а создает очень верное направление динамизма, а без динамики платье не будет хорошо смотреться», — прокомментировал он.

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