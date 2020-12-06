«Из-за оценок не расстраиваюсь»: Тодоренко в образе Клеопатры устроила танцы за кулисами «Ледникового периода»

Пара телеведущей Регины Тодоренко и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова всегда занимала высшие строчки турнирной таблицы на шоу «Ледниковый период», но не в этот раз. В последнем выпуске программы от 5 декабря дуэт заработал низшую оценку судей – 11, 82 балла. Коллегия посчитала, что звезды были недостаточно артистичны.

Жена Влада Топалова решила продемонстрировать публике, что этот случай не особо ее волнует, тем более, ее поддерживают многочисленные поклонники. В сценическом костюме, не снимая коньки, она устроила на камеру танцы за кулисами проекта, обнародовав видео в личном блоге.

««Кааак, как можно поставить этим двум шикарным артистам такие низкие оценки за артистизм?» — спрашиваете вы. Я благодарю вас за колоссальную поддержку и вижу, что вы в обиду меня не дадите! Мне, как и всем, очень нравится этот яркий номер! В образе Клеопатры я успела урвать порцию удовольствия от катания, поэтому из-за оценок не расстраиваюсь. Мы катим дальше готовить новый номер. За каждым падением, следует взлет! С вашей помощью точно так и будет! А пока мы традиционно исполним для вас танец победителей», — прокомментировала Тодоренко.

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