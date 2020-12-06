И в свет, и на работу: Бородина по совету Хромченко облачилась в шорты с колготками

Эта одежда уже перестала четко ассоциироваться с летом и пляжем.

Уже не первый сезон укороченные брюки держат свои уверенные позиции в трендах. Причем с каждым годом они становятся все короче. На смену кюлотам постепенно пришли бермуды, а теперь и шорты решительно завоевывают сердца российских модниц.

Как рассказала Эвелина Хромченко на одном из шоу «Модный приговор», они уже больше не ассоциируются исключительно с пляжной одеждой, отпуском и летом. С колготками и соответствующим антуражем вроде туфель или сапог на шпильках, жакетом или блузкой они с успехом заменят офисную юбку. В таком виде любительницы мини с легкостью могут отправиться на работу или предстать на светском мероприятии.

Ксения Бородина, всегда трепетно следящая за трендами, последовала рекомендациям стилиста и приобрела шорты в мелкую клетку, которые с удовольствие носит на работу с водолазкой и сумочкой Prada.

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