Дубцова подчеркнула осиную талию завышенной моделью брюк, сочетав их с мерцающим жакетом

Далеко остались в прошлом участие Ирины Дубцовой в «Фабрике звезд» и ее фирменная приятная полнотелость. Сейчас артистка обладает хрупкой фигурой, что с удовольствием подчеркивает при удобном моменте.

Так на «Песне года» она предстала в черных облегающих брюках длины макси с завышенной талией, сделав акцент на тонкой талии. В комплект с ними Ирина подобрала пышную белую блузку, которая создавала контраст с низом наряда. А также мерцающий в свете софитов жакет свободного кроя.

«Сегодня я получила два диплома «Песня года». За песню для Дмитрия Билана «Химия» и за дуэт «Под дождем» с Артемом Качером», — сообщила 38-летняя звезда.

Она рассказала, что когда-то взирала на участников знаменитой премии с экрана телевизора и всегда мечтала выйти на сцену этого фестиваля. Теперь задуманное сбылось, а всего, начиная с 2004-го года, она получила около 20 дипломов.

Напомним, Ирина Дубцова известна в шоу-бизнесе не только, как певица, но и как талантливый композитор и поэт.

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