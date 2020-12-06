«Это просто супермуж!»: возлюбленный Летучей устроил ей сюрприз на Мальдивах

Елена Летучая благодаря своей профессии половину жизни обитает в жарких странах. Компанию ей часто составляет мама или муж, предприниматель и адвокат Юрий Анашенков. Пара счастлива в браке уже четыре года.

Вот и на этот раз в путешествии ведущей на Мальдивы ее поддержал супруг. Здесь блондинка встретила свое 42-летие. В честь этого события возлюбленный звезды устроил для нее романтический ужин на пляже. Все было продумано до мелочей – и даже букет мужчина подобрал в цвет ее шелковому облачению оттенка фуксии.

«Ты знал, что я это платье надену? Вот это супермуж!» — пришла в восторг Елена.

Летучая чувствовала в этот день себя восхитительно, ведь начался он с подаренного ей торта с зажженными свечами, а завершился ощущением заботы со стороны любимого.

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