Проще простого: Хромченко раскрыла стилевой прием, который делает тесную вещь нормальной

Нужно лишь правильно подобрать к ней пару.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала, что делать женщинам, если любимая вещь стала тесной, а расставаться с ней не хочется. «Это очень распространенный стилистический прием», — заметила ведущая.

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В качестве примера она обратила внимание на комплект, который представили на подиуме программы.

«Наши стилисты использовали это платье так, как может его использовать женщина, которой платье стало внезапно мало. Что же делать в этой ситуации? Если вещь коротковата или узковата, она надевается как верхнее украшение. Например, если вам кажется, что платье вам коротковато, вы можете поверх него надеть юбку. Или наоборот, если платье широкое книзу, надеть под него юбку, которая прикрывает колени», — высказалась Эвелина.

Она также заметила, что сейчас в моде такое необычное сочетание, как платье и брюки.

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