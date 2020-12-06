Три звезды на одном фото: Порошина в винтажном жакете с абстрактным рисунком отметилась с подругами

Сериал «Челночницы» шел в российском прокате с 2016-го по 2018-й годы. Теленовелла полюбилась российскому зрителю своей искренностью и возможностью вспомнить «лихие» 90-е. Времена были непростые, но у многих они ассоциируются с молодостью и любовью. Как и у главных героинь фильма — начинающих предпринимательниц.

Для одной из актрис Марии Порошиной работа над картиной теперь ассоциируется еще и с приятными знакомствами, а также общением с близкими по духу людьми. В процессе она сдружилась с артистками Зоряной Марченко и Еленой Пановой. Следуя ностальгическому импульсу, звезда обнародовала в личном блоге фото с ними, запечатлевшись во время съемок в кафе. На Марии оказался модный в 90-е жакет с пышными рукавами и абстрактным размытым рисунком.

«Девули из киносериала «Челночницы», скучаю!» — подписала она кадр.

Смотрите также