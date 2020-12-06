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«Моя девочка!»: Муцениеце восхитилась дочкой, заговорившей о здоровье папы

Маленькая Мия съела на отдыхе суп, чтобы у артиста «прошли глазки».

«Моя девочка!»: Муцениеце восхитилась дочкой, заговорившей о здоровье папы
Агата Муцениеце. Фото: Global look press.

Агата Муцениеце вместе с детьми улетела на Мальдивы. Актриса не стала дожидаться окончательного выздоровления экс-мужа, ведь поездку на райские острова она планировала еще задолго до инцидента с ним. Напомним, Павел Прилучный получил черепно-лицевые травмы. Как рассказали очевидцы, попав в клинику, он первым делом позвонил именно бывшей супруге.

На Мальдивах артистка отрешилась от проблем и насладилась заслуженными отпуском, плавая в море, бассейне возле виллы, и пробуя местные кулинарные изыски. На фоне многочисленных постов с курорта в ее личном блоге могло показаться, что о звезде сериала «Мажор» его близкие даже не вспоминают. Но оказалось, что это не так. В личном блоге Агата разместила видеоролик, на котором ее дочь Мия ест суп.

В процессе Муцениеце спросила, следуя одной из традиций российских матерей, за кого будет съедена следующая ложка. Малышка ответила, что за папу и зачерпнула побольше, еле уместив во рту ее содержимое. Бывшая возлюбленная актера и его наследница в итоге договорились, что этот суп посвящен здоровью Павла.

«Чтобы у него глазки прошли», — сказала Мия.

«Моя девочка!» — не смогла сдержать эмоций Агата.

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Агата МуцениецеМальдивыМия ПрилучнаяПавел Прилучный