73-летняя София Ротару в алом шифоновом платье в пол с рюшами появилась на «Песне года»

София Ротару год назад впервые за долгое время приехала в Россию. Она тогда прибыла, чтобы выступить на «Песне года», а также появилась на фестивале «Новая волна», где произвела фурор. Публика встретила ее очень радушно, хотя ходили слухи, что украинскую исполнительницу зрители якобы не хотят видеть в нашей стране. И вот снова спустя почти год Ротару приехала в Москву из Киева. На этот раз она согласилась принять участие в «Песне года», так как ее пригласил Игорь Крутой.

Из-за ужесточенных мер безопасности в связи с коронавирусом, все участники мероприятия были вынуждены сдать тест на COVID-19. Ротару появилась в «ВТБ Арене» с двумя образами. Сначала певица выступила в струящемся алом платье с рюшами. Наряд свободного кроя скрыл ее фигуру, но поклонники заметили, что она постройнела. Она исполнила свой хит «Быстрая вода». Зрители, хоть их было всего 25% в зале от возможного количества, одарили ее бурными овациями.

Второй раз Ротару появилась на сцене уже в широких брюках с пайетками и блузке в тон с золотой бахромой. Она исполнила еще одну знаменитую композицию «Сердце размером с солнце». На этот раз наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Поклонники изумились тому, как молодо выглядит 73-летняя артистка. Более того, она выступала на каблуках.

Напомним, что ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. А среди участников фестиваля отметились: Дима Билан, Кристина Орбакайте, Димаш, Лариса Долина, Зиверт, Полина Гагарина, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Филипп Киркоров и другие звезды.

Смотрите также: