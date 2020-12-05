Лера Кудрявцева в черном платье-рыбке с бахромой и стразами предстала на «Песне года»

Лера Кудрявцева в этом году отметила 49-летие. Она с юных лет ведет разные передачи на телевидении, поэтому видела, как начинали карьеру многие звезды. Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит телеведущая.

Ей удается сохранять фигуру стройной, а на ее лице нет ни единой морщинки. Не так давно Ксения Собчак подвергла критике наряды блондинки, в которых она раньше появлялась на публике. При этом коллега похвалила то, как жена Игоря Макарова одевается в последние годы.

5 декабря в столичной «ВТБ Арене» состоялся фестиваль «Песня года». Из года в год ведут концерты Лера и Сергей Лазарев. На этот раз они встретились за два часа до начала мероприятия.

Сначала девушка облачилась в белоснежный комбинезон и угги, но при этом уже была накрашена и с укладкой. «Ты так проснулась?» — подшучивал над бывшей возлюбленной артист. Зато потом блондинка последовала его совету и облачилась в наряд черного цвета.

«Умничка», — похвалил ее напарник.

Кудрявцева предстала в силуэтном платье-рыбке в пол с бахромой и стразами. Такой наряд может позволить себе лишь девушка с безупречной фигурой. Телеведущая не побоялась надеть броский и женственный наряд. В ее волосах также была брошь с мерцающими камнями.

«Ну что, мы начинаем!» — заявила звезда.

Зрителей в зале было всего 25 % от полной заполняемости. Ведущих они встретили аплодисментами. Одной из тех, кто выступил на сцене стала певица Елка. К слову, велись съемки концерта, который будет показан на телевидении 1 и 2 января.

Смотрите также: