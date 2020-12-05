«Жестко отпорю!»: Елена Исинбаева публично приструнила Алексея Ягудина

Шоу «Ледниковый период» в этом году состоялось, несмотря на пандемию коронавируса. Судьями проекта стали: Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, а также олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Последняя оказалась одной из самых строгих членов жюри. «Я уже становлюсь героем мемов», — недавно пошутила она. Участники проекта стараются впечатлить ее своим катанием. Ольге Бузовой уже удалось ее покорить.

В новом выпуске шоу девушка смогла получить высокие оценки. А вот Дмитрий Сычев выступил с Марией Петровой, которые представили драматический номер, чуть не ушли. В номинации также были Евгений Пронин и Татьяна Волосожар, которые решили всех повеселить. Они предстали на льду в образах Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. И хоть актер ни разу не упал, судей ему покорить не удалось. Именно Пронин и Волосожар покинули проект.

За пару вступился Алексей Ягудин, который ведет проект. Когда слово взяла Исинбаева, которая поставила низкие баллы, у них случилась словесная перепалка.

«Номер такой же по драматургии, такой же светлый, такой же прекрасный. Ребята думали, что этим мы точно возьмем, но нет. Я не хочу связывать два этих разных номера. Почему 5, 8 и 5, 8? Мне хотелось, чтобы Евгений распрямился, показал какую-то пластику…», — не договорила девушка.

«Он дважды уже показал…», — перебил ее Ягудин. «Так, Леша! Перебьешь еще раз, накажу! Мне же надо сконцентрироваться», — отметила спортсменка. «А как ты меня накажешь?» — изумился телеведущий. «Жестко отпорю!», — ответила Елена. «Ох! К Волочковой поедем в баню?» — предложил он. «Хватит переводить все в шутку. Оценки серьезные. Я их хочу обосновать. Я смотрела номер. Снова реквизит, снова стол, снова костюмы. Я представила, что будет, если все убрать. Я поняла, что в этом номере они будут выглядеть никак. По моему мнению, этот антураж не дополнил ваш номер, потому что я захотела оценить катание. Евгений, ну ваши движения, были ну очень корявые», — пояснила Исинбаева. «Мне кажется — прекрасно! Мне всего хватило! Потрясающий темп, потрясающая скорость. Лен, когда ты говорила, я молчала, а могла не молчать. Очень разнообразные движения. Очень весело. Такая Баба-Яга прелесть. И Кощейка такой, какой есть», — высказалась Татьяна Тарасова.

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