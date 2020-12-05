Не только Баста: Роспотребнадзор закрыл клуб Adrenaline Stadium за несоблюдение социальной дистанции

Администрацию клуба Adrenaline Stadium в Москве обвинили в нарушении мер профилактики COVID-19 за концерт группы «Кипелов». Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Несмотря на то, что менеджер рок-группы Евгений Одинцов пытался убедить Роспотребнадзор в качественной подготовке к мероприятию, клуб все равно был обвинен, пишут «Известия». По словам Одинцова, всем гостям раздавали бесплатные маски, а в зале стояли санитайзеры.

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Напомним, ранее в СМИ стало известно о закрытии Ледового дворца в Санкт-Петербурге до середины января 2021 года. Причиной таких мер стал концерт шоумена и музыканта Басты. Так же, как и на выступлении группы «Кипелов», слушатели Василия Вакуленко не соблюдали социальную дистанцию. Они также не использовали средства индивидуальной защиты. Отметим, что за свою халатность Ледовой дворец поплатился 480 тысячами рублей.

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