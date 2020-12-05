«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео

Не только Баста: Роспотребнадзор закрыл клуб Adrenaline Stadium за несоблюдение социальной дистанции

Группа «Кипелов» вслед за рэпером стала нарушителем мер профилактики коронавируса.

Не только Баста: Роспотребнадзор закрыл клуб Adrenaline Stadium за несоблюдение социальной дистанции
Группа «Кипелов». Фото: Instagram.com/kipelovofficial

Администрацию клуба Adrenaline Stadium в Москве обвинили в нарушении мер профилактики  COVID-19 за концерт группы «Кипелов». Об этом сообщил  столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Несмотря на то, что менеджер рок-группы Евгений Одинцов пытался убедить Роспотребнадзор в качественной подготовке к мероприятию, клуб все равно был обвинен, пишут «Известия».  По словам Одинцова, всем гостям раздавали бесплатные маски, а в зале стояли санитайзеры.

Напомним, ранее в СМИ стало известно о закрытии Ледового дворца в Санкт-Петербурге до середины января 2021 года. Причиной таких мер стал концерт шоумена и музыканта Басты. Так же, как и на выступлении  группы «Кипелов», слушатели Василия Вакуленко не соблюдали социальную дистанцию. Они также не использовали средства индивидуальной защиты. Отметим, что за свою халатность Ледовой дворец поплатился 480 тысячами рублей.

Смотрите также:

 

Тэги

Adrenaline StadiumБастаВалерий Кипеловвопиющие нарушенияжертвы коронавирусапроисшествияроспотребнадзор