«Зрители тут при чем?»: Винокур не поддержал Меладзе, призвавшего бойкотировать «новогодние огоньки»

Как отметил артист, он примет участие во всех программах, в которые его позовут.

Артист Владимир Винокур в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что планирует принять участие во всех «новогодних огоньках», на которые его в ближайшее время позовут.

«Если меня пригласят, то я обязательно буду участвовать в «новогодних огоньках». Я никогда не говорил, что в них не надо участвовать. Зрители-то тут при чем? Куда позовут – там меня и увидите». Владимир Винокур

Ранее музыкант Валерий Меладзе говорил, что раз артистам нельзя проводить концерты в период пандемии, то было бы логичным запретить им появляться в новогодних программах на телевидении. «Было бы правильным всем артистам отказаться от новогодних съемок в программах», — заявлял, в частности, Меладзе.

Добавим, что некоторые звезды уже заявили о своем нежелании участвовать в новогодних шоу. Правда, причины у всех разные. Алсу боится за здоровье близких, Кети Топурия скоро станет мамой и у нее совсем другие заботы, а Любови Успенской просто не хочется участвовать в разных массовках из-за нехватки времени.

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