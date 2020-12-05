«Так круто!»: Галкин показал, как сын Гарри в пуховом костюме и шапке-ушанке резвится в саду

Максим Галкин в этом году редко посещает светские рауты. Телеведущий ездит на работу, а вечерами играет с наследниками Лизой и Гарри. Семилетние малыши теперь ходят в школу, но при этом продолжают находить себе увлекательные занятия.

Дочка Примадонны учится играть на пианино, устраивает модные показы. Поклонники отмечают, что девочка очень похожа на маму. А вот Гарри обожает что-нибудь мастерить с отцом и летом даже сам посадил новый куст в саду.

В декабре в Москву пришла зима. Галкин с радостью показал заснеженный замок. Он рад наступлению «волшебного» предновогоднего настроения. Похоже, что оно передалось и детям.

В субботу, 5 декабря, мальчик отправился кататься с горки. Его подловил отец с картонкой в руках. Наследник Аллы Борисовны предстал в черном пуховике с принтом и теплых пуховых штанах. Алая шапка-ушанка дополняла его наряд.

«Гарри решил покататься на картонке. А где ты картонку то взял?» — спросил Максим. «Где, где, в гараже! Мы играли и я решил ее взять. Я покажу, где я уже катался», — отметил малыш. «Тут не ты катался?» — уточнил артист, показывая на следы на снегу. «Я катался, но там плохо», — пояснил ему сын.

Гарри дошел до места рядом с забором и сразу скатился вниз с пригорка. «Так круто!» — восхитился он. «Я сам чуть не скатился», — признался Галкин, который шел с камерой.

Примечательно, что на этот раз Лиза не составила компанию брату, хотя обычно они все делают вместе. Поклонников восхитили трогательные кадры.

«Какой милый», «Уже самостоятельный», «Приятно, что как обычные дети — на картонке катается», «Обычны радости, мило», «Дети есть дети», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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