«Ходить на массовые сборища не хочется»: Успенская отказалась от многих новогодних съемок

Певица Любовь Успенская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что отказалась в этом году от многих новогодних съемок на телевидении.

«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске «Угадай мелодию» и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить».

Любовь Успенская

Как отметила «королева русского шансона», она не сидит под страхом дома и не паникует из-за пандемии.

«То, что мне нравится — в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — заметила исполнительница.

Ранее от участия в «новогодних огоньках» отказалась певица Алсу. Как заметила исполнительница, нет ничего страшного, если в этом году ее не будет на данных программах. Здоровье близких для звезды сейчас превыше всего.

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