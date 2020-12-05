«Убийца самый настоящий»: Боярский осудил Д’Артаньяна, оставившего Миледи без головы

Как отметил актер, его герой совсем не романтичный персонаж, как многие себе его рисуют.

Актер Михаил Боярский в интервью на YouTube-канале «Зангалис&К» нелестно отозвался о своей, пожалуй, главной роли в кино – мушкетере Д’Артаньяне. По его словам, этот человек совсем не романтичный герой, а скорее жестокий.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубил — и ничего. Если он и положительный герой, то с таким набором отрицательных качеств».

Михаил Боярский

По словам Боярского, он сначала не хотел участвовать во второй части картины – «Возвращение мушкетеров, или сокровища кардинала Мазарини». Убедили его другие «мушкетеры». Кроме того, им предложили хорошие деньги за участие. Как сказал Боярский, войти в одну реку дважды очень сложно, поэтому вторая часть получилась не такой яркой и интересной, как первая.

Напомним, что Михаил Боярский в последнее время редко появляется на публике. Он старается, как можно больше времени проводить с внуками.

Смотрите также: