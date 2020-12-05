Участники проекта «Битва экстрасенсов» поддержали обвиненного во взяточничестве Сафронова

Зираддин Рзаев и Виктория Железнова не поверили, что иллюзионист брал деньги за подсказки.

Бывшие участники «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев и Виктория Железнова выступили со словами поддержки в адрес обвиненного во взяточничестве иллюзиониста и ведущего программы Сергея Сафронова.

Как отметил Рзаев, Сергей Сафронов – добропорядочный человек. Он никогда не предлагал ему нечестным путем пройти испытания. Медиум даже готов поклясться жизнью за свои слова. Он добавил, что следователи разберутся в этой темной истории и только тогда можно будет делать какие-то выводы.

Поддержала Сафронова и участница третьего сезона проекта Виктория Железнова. По ее словам, во время ее участия никаких сливов информации не было. В то же время она сказала, что нынешние «Битвы экстрасенсов» больше похожи на сказку. Она думает, что настоящие экстрасенсы давно закончились и на проект идут в основном шарлатаны, сообщает портал riafan.ru.

Напомним, что Сергей Сафронов был уволен с проекта «Битва экстрасенсов». Одна из участниц Алина Вердиш обвинила его в получении взятки. По ее мнению, он за деньги делал ей подсказки. Сам Сафронов заявил, что будет отстаивать свое честное имя в суде.

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