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«Нарядиться к обеду — уже праздник!»: Подольская в платье с рукавами-фонариками приготовила гуляш из индейки

Певица поделилась рецептом вкусного и полезного блюда для всей семьи.

«Нарядиться к обеду — уже праздник!»: Подольская в платье с рукавами-фонариками приготовила гуляш из индейки
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская уже месяц пребывает в новом статусе – она дважды мама. В конце октября звезда подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына, которого назвали Ванечкой.

Все внимание родителей сейчас сосредоточено на новом члене семьи. С учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса, молодая мамочка редко выходит в свет, но часто признается, что очень хотела бы. Особенно тоскует певица по красивым платьям. И нашла для себя такой выход из ситуации:

«Режим сейчас такой, что нарядиться домой к обеду — уже праздник!», — радостно сообщила звезда.

Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Артистка облачилась в силуэтное мини-платье из шифона с рукавами-фонариками и приготовила для родных гуляш из индейки. Рецептом Подольская поделилась с подписчиками своего микроблога:

«Потушите филе бедра индейки с луком, морковкой и сметаной, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимый гарнир или свежих сезонных овощей», — подсказала простой и быстрый рецепт вкусного блюда Подольская.

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