«Любимый мой сын!»: Влад Топалов обратился к наследнику в день его рождения

Музыкант Влад Топалов в Instagram обратился к своему наследнику сыну Михаилу, которому исполнилось два года. Матерью ребенка, напомним, является жена певца телеведущая Регина Тодоренко.

«Любимый мой сын! С днем рождения! Будь самым счастливым! Не болей! Развивайся, радуйся каждому дню, хорошо спи и много кушай». Влад Топалов

Также Топалов сказал очень нежные слова в адрес своей любимой супруги. Он заметил, что для него Регина Тодоренко – лучшая женщина в мире, крутая жена и самая прекрасная мать для его детей, которая только может быть. Топалов также поблагодарил жену за подвиг, жертвы и любовь по отношению к нему. Он признался, что читает книги по психологии и понимает, что именно Тодоренко вкладывает огромные силы в развитие их наследника. По словам музыканта, без жены и он, и их сын не смогут прожить ни минуты.

Напомним, что Тодоренко и Топалов участвуют в шоу «Ледниковый период». Если певец уже выбыл из проекта, то его жена считается одним из главных фаворитов. Она катается в паре с фигуристом Романом Костомаровым.

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